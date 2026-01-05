Истошный крик придавленной лифтом женщины в подмосковном городе попал на видео

В Подмосковье женщину придавило лифтом на складе, у нее травма позвоночника

В подмосковной Электростали женщину придавило лифтом на складе во время уборки. Ее истошный крик попал на видео, опубликованное РЕН ТВ.

На кадрах видна работница, которая заходит под лифт и он на нее опускается. Ей на помощь бросаются другие сотрудники, они поднимают лифт и высвобождают женщину.

Сотрудница клининговой компании убирала территорию, залезла под устройство, которое тут же опустилось на нее. Она получила травмы позвоночника.

