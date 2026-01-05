Реклама

07:44, 5 января 2026Мир

Китай отреагировал на удары США по Венесуэле

Глава МИД Китая Ван И раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай осудил военную операцию США против Венесуэлы. События в республике привлекли значительное международное внимание, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

По его словам, ни одна страна не должна выступать в роли международной полиции. Продолжая тему атаки Вашингтона на Каракас, дипломат отметил несогласие Китая с тем, что «какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи».

Ван И уточнил, что складывающаяся международная обстановка становится все более сложной и нестабильной, а суверенитет и безопасность всех стран должны быть в полной мере защищены международным правом. «Мы последовательно выступаем против применения или угрозы применения силы в международных отношениях и против навязывания воли одной страны другой», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Венесуэла начала борьбу за похищенного президента Николаса Мадуро. Власти республики собрали специальную комиссию, которая займется усилиями по освобождению политика.

Глава Белого дома Дональд Трамп после успешной операции в Каракасе заявил, что временной исполняющей обязанности венесуэльского президента Делси Родригес придется заплатить высокую цену, если она не будет вести себя «правильно».

