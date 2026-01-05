«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

«Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима с поста главного тренера

«Манчестер Юнайтед» уволил португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Об этом сообщается на странице английского клуба в соцсети X.

В данный момент МЮ занимает шестое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 31 очко в 20 турах. В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет Даррен Флетчер.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» осенью 2024 года. В предыдущем сезоне АПЛ команда под руководством 40-летнего португальца стала 15-й в АПЛ. При этом красные дьяволы дошли до финала Лиги Европы, где проиграли «Тоттенхэму».

До прихода в «Манчестер Юнайтед» Аморим работал в Португалии с «Каза Пией», «Брагой» и лиссабонским «Спортингом». Вместе с последним тренер дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны и еще раз побеждал в Суперкубке Португалии.