Маск поужинал с Трампом и его женой

Маск поделился снимком с ужина с Трампом и его женой Меланьей

Миллиардер Илон Маск после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом в минувшем году поужинал с ним и первой леди США Меланьей. Кадры со встречи бизнесмен опубликовал в социальной сети X.

Ужин политика и его жены с бизнесменом состоялся в минувшие выходные. «2026 год будет потрясающим!», — подписал пост Маск. На прикрепленном к публикации снимке, сделанном будто исподтишка, он сидит за одним столом с президентом США и первой леди Меланьей Трамп.

Предположительно, встреча прошла прошла в поместье Трампа Мар-а-Лаго, где тот находится в данный момент.

В июне 2025 года Илон Маск назвал мерзостью законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. В ответ на это американский лидер окрестил его человеком, потерявшим рассудок. Позднее миллиардер заявлял, что Трамп его использовал в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока. По его мнению, американский лидер сделал это, потому что год назад опросы общественного мнения относительно миллиардера были очень позитивными.

