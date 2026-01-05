BZ: СВО на Украине стала серьезным ударом для ЕС

Специальная военная операция (СВО) на Украине стала серьезным ударом для Европейского союза (ЕС), а громкие заявления его лидеров не привели ни к какому результату. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Своим напыщенным "Так нельзя!" они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного воcстановления положения, существовавшего до боевых действий», — отмечается в материале издания.

Авторы газеты также подчеркивают, что Евросоюз изначально рассматривал «победу Киева» как единственно возможный вариант событий. Поэтому когда за три года ситуация для Украины только ухудшилась, это их застало врасплох. Они резюмировали, что это ситуация превратилась в «горькую пилюлю» для Брюсселя.

Ранее заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Центр», Герой России Павел Ендовицкий указал, что успешное давление армии России создало у Вооруженных сил Украины (ВСУ) бреши в обороне. Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать на ряде направлений в результате постоянного нанесения огневых ударов.