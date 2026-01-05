Реклама

14:37, 5 января 2026

Носатый потребовал избавиться от автоматов Калашникова

Глава Минобороны Носатый: Молдавия поэтапно откажется от автоматов Калашникова
Максим Габриелян
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Молдавия поэтапно откажется от автоматов Калашникова, так как начинает переходить на стандарты НАТО. Об этом заявил глава Минобороны республики Анатолий Носатый, передает телеканал Moldova 1.

«Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно», — указал глава оборонного ведомства.

Носатый добавил, что порядка четырех подразделений уже отказались от привычных автоматов. По его словам, это военные генерального штаба.

25 марта прошлого года опрос молдавской компании Date Inteligente (iData) показал, что больше половины жителей Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Респондентов попросили ответить на вопрос о поддержке ими вступления Молдавии в Североатлантический альянс. За присоединение выступили 30,9 процента опрошенных, тогда как против высказались 54,7 процента молдаван, участвующих в опросе. 14,4 процента не поддержали и не выступили против вступления в НАТО.

