Обвиняемого в аферах бывшего депутата Украины задержали в Европе

Генпрокуратура Украины: Обвиняемого в аферах экс-депутата Рады задержали в ФРГ

Представители правоохранительных органов Германии задержали обвиняемого в аферах бывшего депутата Верховной Рады. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры (Генпрокуратуры) республики.

Задержание произошло в субботу, 3 января. Имя задержанного украинское ведомство раскрывать не стало. Размещенную в посте фотографию экс-депутата Рады намеренно размыли.

В ведомстве уточнили, что обвинения экс-депутату были предъявлены в августе 2023 года. Экс-нардепу вменяли проведение махинаций с облигациями внутреннего государственного займа на фондовых биржах. При помощи подобной схемы тот получил искусственный инвестиционный доход в размере свыше 20 миллионов гривен (более 471,5 тысячи долларов по актуальному курсу валют).

В 2024 году суд избрал бывшему украинскому парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей. После этого его объявили в международный розыск. После экстрадиции из Германии на Украину экс-депутат Рады будет направлен в суд «для рассмотрения дела по существу», резюмировали представители Генпрокуратуры республики.

По информации украинского издания «Новости.LIVE», речь идет о Руслане Демчаке. Он — бывший народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва. Демчак курировал в парламенте вопросы, связанные с финансовой политикой и банковской деятельностью, занимая должность замглавы профильного комитета.

Ранее в Европе задержали еще одного бывшего депутата Рады — Артема Дмитрука. Процедура прошла осенью 2024 года в Великобритании. Сам Дмитрук назвал свое задержание «политическим» и заявил о рисках экстрадиции на Украину по требованию президента республики Владимира Зеленского. Задержание в Лондоне экс-парламентарий объяснил своей поддержкой канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП).