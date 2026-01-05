Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 5 января 2026Бывший СССР

Обвиняемого в аферах бывшего депутата Украины задержали в Европе

Генпрокуратура Украины: Обвиняемого в аферах экс-депутата Рады задержали в ФРГ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: B.Dpunkt / Shutterstock / Fotodom

Представители правоохранительных органов Германии задержали обвиняемого в аферах бывшего депутата Верховной Рады. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры (Генпрокуратуры) республики.

Задержание произошло в субботу, 3 января. Имя задержанного украинское ведомство раскрывать не стало. Размещенную в посте фотографию экс-депутата Рады намеренно размыли.

В ведомстве уточнили, что обвинения экс-депутату были предъявлены в августе 2023 года. Экс-нардепу вменяли проведение махинаций с облигациями внутреннего государственного займа на фондовых биржах. При помощи подобной схемы тот получил искусственный инвестиционный доход в размере свыше 20 миллионов гривен (более 471,5 тысячи долларов по актуальному курсу валют).

В 2024 году суд избрал бывшему украинскому парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей. После этого его объявили в международный розыск. После экстрадиции из Германии на Украину экс-депутат Рады будет направлен в суд «для рассмотрения дела по существу», резюмировали представители Генпрокуратуры республики.

По информации украинского издания «Новости.LIVE», речь идет о Руслане Демчаке. Он — бывший народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва. Демчак курировал в парламенте вопросы, связанные с финансовой политикой и банковской деятельностью, занимая должность замглавы профильного комитета.

Ранее в Европе задержали еще одного бывшего депутата Рады — Артема Дмитрука. Процедура прошла осенью 2024 года в Великобритании. Сам Дмитрук назвал свое задержание «политическим» и заявил о рисках экстрадиции на Украину по требованию президента республики Владимира Зеленского. Задержание в Лондоне экс-парламентарий объяснил своей поддержкой канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сменил главу СБУ вопреки мнению генералов. Спецслужбу возглавил автор операции «Паутина»

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Раскрыта подозреваемая в подрыве машины военного в Киеве

    Россияне начали бронировать летний отпуск

    В США предрекли Украине коллапс власти в ближайшие недели

    В Германии двумя словами описали атаку США на Венесуэлу

    Избитый в Крыму боксер рассказал о сохранении глаза благодаря девяти операциям

    На Западе назвали СВО ударом для ЕС

    Обвиняемого в аферах бывшего депутата Украины задержали в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok