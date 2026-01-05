Орбан: Венгрия надеется на отмену санкций против России в 2026 году

Венгрия надеется на отмену санкций против России в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Мы считаем, что санкции против России должны быть отменены после того, как конфликт на Украине будет прекращен», — указал глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что антироссийские рестрикции наносят вред самому Европейскому союзу (ЕС). По его словам, Будапешт давно выступает против этих мер Брюсселя.

Ранее Орбан заявил, что военная операция США в Венесуэле означает крушение либерального миропорядка. Премьер-министр также подчеркнул, что венгерскому народу предстоит в апреле сделать свой выбор в условиях разрушающегося миропорядка. Таким образом он отсылал к грядущим парламентским выборам, которые пройдут в этом году.