Мир
03:49, 5 января 2026

Раскрыта позиция сторонников Трампа по захвату Мадуро

Reuters: Сторонники Трампа высоко оценили захват Мадуро как быструю победу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Nicole Combea — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сторонники президента США Дональда Трампа высоко оценили захват венесуэльского главы Николаса Мадуро как быструю и безболезненную победу. Об этом сообщает Reuters.

Агентство подчеркивает — несмотря на то, что «горстка консервативных деятелей раскритиковала нападение на Венесуэлу и задержание Мадуро» как предательство обещания Трампа «Америка прежде всего», большинство союзников президента из числа республиканцев поддержали эту позицию.

По данным Reuters, первоначальная поддержка появилась даже после того, как американский лидер заявил, что Соединенные Штаты временно «будут управлять» Венесуэлой и работать над освоением ее нефтяных запасов.

«По словам политических аналитиков, на данный момент база (сторонники — прим. «Лента.ру»), похоже, готова приветствовать свержение Мадуро, поскольку не видит риска эскалации конфликта в многолетнюю трясину, подобную войнам в Афганистане и Ираке», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что временное правительство Венесуэлы заявило о своей единодушной поддержке президента Николаса Мадуро после его ареста в США.

