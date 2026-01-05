Временное правительство Венесуэлы поддержало Мадуро после ареста

Временное правительство Венесуэлы заявило о своей единодушной поддержке Мадуро

Временное правительство Венесуэлы заявило о своей единодушной поддержке президента Николаса Мадуро после его ареста в США. Об этом сообщает Reuters.

Информация поступила от высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Сейчас Мадуро находится в центре заключения в Нью-Йорке в ожидании судебного заседания по обвинению в хранении наркотиков, которое пройдет в понедельник, 5 января. Президент США Дональд Трамп распорядился о его конфискации и заявил, что США возьмут страну под свой контроль.

До этого конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин высказалась об абсурдности действий президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.