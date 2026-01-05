Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 5 января 2026Мир

Временное правительство Венесуэлы поддержало Мадуро после ареста

Временное правительство Венесуэлы заявило о своей единодушной поддержке Мадуро
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / CNP / MediaPunch / Global Look Press

Временное правительство Венесуэлы заявило о своей единодушной поддержке президента Николаса Мадуро после его ареста в США. Об этом сообщает Reuters.

Информация поступила от высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Сейчас Мадуро находится в центре заключения в Нью-Йорке в ожидании судебного заседания по обвинению в хранении наркотиков, которое пройдет в понедельник, 5 января. Президент США Дональд Трамп распорядился о его конфискации и заявил, что США возьмут страну под свой контроль.

До этого конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин высказалась об абсурдности действий президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут повторить». Медведев заподозрил США в планах провести «венесуэльскую операцию» на Украине

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Трамп расставил приоритеты в вопросе Венесуэлы

    В США анонсировали отчет Трампа перед конгрессменами по Венесуэле

    Русские боевые снеговики встали на защиту освобожденных территорий

    Раскрыта позиция сторонников Трампа по захвату Мадуро

    Временное правительство Венесуэлы поддержало Мадуро после ареста

    Американский режиссер заявил о намерении получить российское гражданство

    В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok