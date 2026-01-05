Россия закрыла въезд для 28 канадцев, продвигающих неонацисткую идеологию

Россия закрыла въезд 28 гражданам Канады, деятельность которых направлена на продвижение неонацистской идеологии. Въезд в Россию им закрыт на постоянной основе. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В ответ на объявлявшиеся ранее официальной Оттавой неправомерные антироссийские ограничения въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в МИД РФ, эти канадские граждане силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине. Еще одном доказательством этой тенденции, добавили в МИД, стало назначение бывшей министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд, внучки гитлеровского приспешника Михайло Хомяка, на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития.

5 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил советницей по экономическому развитию бывшего заместителя премьер-министра Канады Христю Фриланд. По словам Зеленского, Фриланд якобы способна помочь Киеву восстановиться за счет своих навыков в дипломатии. В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщила, что дед Фриланд Михайло Хомяк в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией, работая редактором газеты в оккупированной Польше.