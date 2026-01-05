Реклама

14:44, 5 января 2026

Российские ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 356 украинских дронов за сутки

Минобороны: ПВО России сбили за сутки 356 беспилотников ВСУ самолетного типа
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки по три управляемые авиабомбы и снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также 356 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно об ударе по вражескому предприятию под Черниговом. Там оказался поражен центр по сборке реактивных дронов для армии Украины. О деталях атаки рассказал глава николаевского подполья Сергей Лебедев.

