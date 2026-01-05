Российские туристы оказались заблокированы на острове в Йемене

Российские туристы не могут покинуть Сокотру из-за отмены рейсов

Российские туристы не могут покинуть йеменский остров Сокотра из-за отмены рейсов, вызванной приостановкой авиасообщения. Об этом рассказали в российском посольстве в Йемене, передает ТАСС.

«На Сокотре находятся несколько десятков граждан России, которые не могут покинуть остров», — отмечается в заявлении.

Ранее в дипломатическом представительстве России в Йемене сообщили, что туристы не могут выбраться с острова Сокотра в Йеменской Республике из-за введенных ограничений на авиасообщение с архипелагом. В Посольстве добавили, что идет сбор данных о российских гражданах, а также круглосуточное взаимодействие с Департаментом Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел (МИД) России, МЧС России, государственными органами и авиационными властями Йеменской Республики.

Дипломаты также напомнили, что Россия не рекомендует своим гражданам посещать этот остров в туристических целях.