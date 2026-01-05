Российский теннисист поделился ощущениями от выступления в нейтральном статусе

Российский теннисист Хачанов о нейтральном статусе: Все знают, откуда мы

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ощущениями от выступления в нейтральном статусе. Его слова приводит РИА Новости.

Хачанов отметил, что привык к нейтральному статусу и в данный момент ничего не может с этим сделать. «Все и так знают, откуда мы. Думаю, что нейтральный статус больше касается Олимпиады и командных видов спорта», — сказал он.

29-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Всего за карьеру он выиграл семь турниров ATP и заработал более 21 миллиона долларов призовых.

После начала СВО на Украине ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять российских спортсменов от турниров. Они соревнуются в нейтральном статусе.

31 декабря стало известно, что 19-летний российский теннисист Даниил Саркисян сменил спортивное гражданство и будет выступать за Армению. В течение 2025 года под флаги других стран перешли несколько российских теннисисток: Дарья Касаткина, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Анастасия Потапова.