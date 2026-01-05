Русские боевые снеговики встали на защиту освобожденных территорий

Российские снеговики «встали» на защиту освобожденных территорий в зоне СВО

Русский Колобок и Зеленый Торчок / Telegram

Российские военные в разгар зимы слепили себе снежных помощников, которые «встали» на стражу освобожденных территорий в зоне специальной военной операции. Роликом поделились в патриотичном Telegram-канале «Русский Колобок и Зеленый Торчок».

На видео российский боец устанавливает завершающие атрибуты снежному «товарищу». У снеговика имеется все, что требуется для защиты: оружие, каска и, судя по «лицу», боевое настроение.

В паблике отметили, что главное жителям и военным Украины не показывать данный ролик, иначе они будут думать, что в России такая армия есть в каждом дворе.

Ранее российские военные поздравили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) необычной елкой.