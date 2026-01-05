Реклама

12:53, 5 января 2026

Сальдо заявил о мерах после удара ВСУ по Хорлам

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Херсонской области усилят меры безопасности после удара ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он напомнил, что в области действует режим военного положения, поэтому «расслабляться рано». Мирные граждане подвергаются такой же угрозе, как и военные. Сальдо считает, что «обезумевшему от нечеловеческой злобы противнику» неважно кого убивать, лишь бы навредить России.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в планировании ударов по Хорлам и резиденции президента РФ.

По состоянию на 3 января известно о 60 пострадавших в результате атаки БПЛА на гостиницу и кафе.

