Семья из Венесуэлы лишилась дома после атаки США

РИА Новости: Семья из Венесуэлы после атаки США осталась без жилья

Семья из сектора Ла-Сублетте в приходе Катия-Ла-Мар венесуэльского штата Ла-Гуайра осталась без крыши над головой и средств к существованию после налета США. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как рассказал мужчина в беседе с журналистами, в результате взрыва погибла их 80-летняя родственница. По его словам, удар мог причинить ей внутренние травмы, поскольку она была еще фактически жива до момента приезда в больницу.

Кроме того, часть семьи теперь потеряла жилье, уточнил собеседник. «Нам негде жить. Нам нужно похоронить мою тетю, но у нас на это тоже нет средств — мы бедная семья», — подчеркнул мужчина.

Как сообщалось ранее, число погибших в результате атаки США на Венесуэлу возросло. По данным СМИ, количество жертв увеличилось до 80.

3 января Вооруженные силы США провели военную операцию против Каракаса. В это время президент республики Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен в Америку.