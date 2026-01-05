Стал известен новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» назначил главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо

Стал известен новый главный тренер московского «Спартака». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-белых.

«Спартак» назначил на вакантный пост испанца Хуана Карлоса Карседо. Московская команда заключила с 52-летним специалистом контракт до лета 2028 года.

4 января Карседо ушел из кипрского «Пафоса». Испанский тренер уже работал в «Спартаке» в 2012 году. Тогда он был помощником главного тренера Унаи Эмери.

В ноябре «Спартак» уволил с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов команды. После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.