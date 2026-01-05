Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:10, 5 января 2026Спорт

Стал известен новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» назначил главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Стал известен новый главный тренер московского «Спартака». Об этом сообщается в Telegram-канале красно-белых.

«Спартак» назначил на вакантный пост испанца Хуана Карлоса Карседо. Московская команда заключила с 52-летним специалистом контракт до лета 2028 года.

4 января Карседо ушел из кипрского «Пафоса». Испанский тренер уже работал в «Спартаке» в 2012 году. Тогда он был помощником главного тренера Унаи Эмери.

В ноябре «Спартак» уволил с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов команды. После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Мадуро стал на шаг ближе к суду в США

    Орбан жестко высказался о сравнении атаки США на Венесуэлу с СВО

    В РПЦ призвали россиян отказаться от свинского образа жизни на Рождество

    Бывшая помощница Байдена раскрыла его настоящее отношение к России

    Стал известен новый главный тренер «Спартака»

    Совершено нападение на дом вице-президента США

    В России оценили сроки создания буферной зоны на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok