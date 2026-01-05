Сын Кадырова стал зампредом правительства Чечни

Кадыров назначил сына Ахмата на должность зампреда правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что назначил своего 20-летнего сына Ахмата Кадырова на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона — министра по физической культуре и спорту.

По его словам, назначение осуществлялось по рекомендации председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Также временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства был назначен Ахмед Дудаев, который ранее занимал пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

«Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители», — заявил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров вручил своему 18-летнему сыну, секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». По словам парламентария, награда присуждена «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины». К посту также приложены кадры, на которых глава Чечни закрепляет медаль на груди сына. Дата проведения церемонии не уточняется.