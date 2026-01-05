Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:24, 5 января 2026Россия

Сын Кадырова стал зампредом правительства Чечни

Кадыров назначил сына Ахмата на должность зампреда правительства Чечни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что назначил своего 20-летнего сына Ахмата Кадырова на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона — министра по физической культуре и спорту.

По его словам, назначение осуществлялось по рекомендации председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Также временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства был назначен Ахмед Дудаев, который ранее занимал пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

«Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители», — заявил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров вручил своему 18-летнему сыну, секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». По словам парламентария, награда присуждена «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины». К посту также приложены кадры, на которых глава Чечни закрепляет медаль на груди сына. Дата проведения церемонии не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    В Москве подготовили более 700 километров лыжных трасс

    В США обратились с призывом к ООН

    Настоятель храма пострадал при атаке FPV-дрона в Курской области

    Более полусотни беспилотников попытались нанести удар по России

    Трамп согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро

    Раскрыты сроки начала суда над Мадуро

    В Гренландии оценили риски быть завоеванными США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok