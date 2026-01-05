Трамп оценил вероятность проведения выборов в Венесуэле

Трамп: У оппозиции в Венесуэле нет лидера, и США будут управлять ею

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о вероятности выборов в Венесуэле. Политик рассказал изданию The New York Post, что в этой стране нет достойного оппозиционного лидера, и Вашингтон намерен управлять государством, используя нефть и ресурсы в своих интересах.

«Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной таким образом, чтобы использовать в своих интересах имеющиеся у них экономические ресурсы — ценную нефть и другие ценные ресурсы», — отметил он.

По его мнению, проведение выборов в стране является второстепенным вопросом. Как объяснил Трамп, Венесуэла якобы находится на грани экономического коллапса. Также Трамп считает, что оппозиционные кандидаты пока не пользуются достаточной поддержкой для того, чтобы выиграть выборы.

Ранее западные СМИ написали, что администрация президента США после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро в ходе военной операции разрабатывает план управления Венесуэлой.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.