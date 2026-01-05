В Париже за кибертравлю Брижит Макрон осудили 10 человек

Суд в Париже огласил приговор виновным по делу о фейках о Брижит Макрон

Суд в Париже признал виновными десять человек, проходящих по делу о кибертравле первой леди Франции Брижит Макрон и фейках о ней. Об этом сообщает Associated Press.

В числе обвиняемых восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 года до 65 лет. Им вменяют «многочисленные злонамеренные комментарии» в соцсетях, в частности, о том, что жена Эммануэля Макрона родилась мужчиной.

Максимальное наказание по данной статье равняется восьми месяцам тюремного заключения условно.

Ранее назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о подготовке покушения против нее. Она сообщила, что для этого власти страны привлекли местную жандармерию.