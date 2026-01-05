В России констатировали обрушение продаж иномарок

Глава ОБДД Крохмаль: Продажи иномарок в России упали почти на 40 процентов

Суммарные объемы продаж автомобилей иностранного производства в России упали почти на 40 процентов. Обрушение реализации этого вида машин в стране констатировал глава Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль. Его слова приводит «Московский комсомолец» (МК).

На фоне резкого удорожания авто, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, снижения доступности автокредитов и регулярного повышения утильсбора спрос на иномарки в России схлопнулся, заявил аналитик. Продажи иностранных автомобилей по итогам 2025 года сократились более чем на 500 тысяч единиц. «Россияне практически перестали покупать зарубежные автомобили», — резюмировал Крохмаль.

Подобная динамика практически не сказалась на реализации российских машин, добавил он. В 2025-м, как и по итогам 2024-го, в стране было реализовано в общей сложности порядка 800 тысяч таких авто. Спрос на них во многом обеспечивают представители такси, таксопарки, перевозчики. Они обязаны покупать отечественные авто с учетом требований властей, пояснил Крохмаль. Интерес же со стороны обычных граждан к подобному роду машинам остается не самым высоким, заключил эксперт.

Спрос на машины в России в значительной степени удерживает высокая стоимость транспортных средств. Только за последние пять лет средневзвешенная цена новой легковушки в стране увеличилась вдвое и к концу ноября 2025-го составила 3,54 миллиона рублей. В сложившихся реалиях позволить себе такие траты может далеко не каждый россиянин.

Очередное же повышение утильсбора еще в большей степени ударило по востребованным у граждан импортным машинам. Например, доплата за седан Toyota Camry теперь составляет свыше 2,9 миллиона рублей, что сравнимо с ценой самого автомобиля. На этом фоне автоэксперты призывают не ждать скорого оживления продаж машин в России. Если это и произойдет, отметил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, то не раньше весны этого года.