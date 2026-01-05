В России спасли птицу из ледяного плена

Вмерзшего в лед в Таганрогском заливе пеликана отправили жить в парк «Малинки»

Спасатели вызволили из ледяного плена вмерзшего в лед в Таганрогском заливе пеликана. Пострадавшую птицу отправили жить в Южный парк птиц «Малинки», расположенный в Ростовской области. О спасении сообщает Telegram-канал ENews112.

Инцидент произошел в начале 2026 года. В пятницу, 2 января, вмерзшую в лед птицу заметили жители села Круглое. Они поспешили на помощь пострадавшему пеликану и аккуратно освободили его, после чего птицу доставили в один из домов. Там ее отогрели и накормили селедкой и скумбрией.

После этого неравнодушные жители обратились за помощью в Росприроднадзор. Вместе с сотрудниками ведомства сельские жители организовали транспортировку пернатого в Южный парк птиц «Малинки». Там птица сможет находиться в естественных для себя условиях. После доставки пеликана в парк, его поместили в карантин под лампы для обогрева. В настоящее время самочувствие птицы улучшилось, заключила директор парка Элеонора Моргунова.

В начале ноября 2025 года стало известно еще об одном спасении замерзшей в России птицы. В поселке Прибрежный Братского района местные жители вызволили из ледяного плена истощенную цаплю, которая не могла самостоятельно улететь. После спасения птицу доставили в ветеринарную клинику, где ей провели интенсивную терапию, включая несколько капельниц для восстановления сил.