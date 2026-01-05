В России указали на новый способ Трампа взять под контроль Гренландию

Пушков: Трамп может найти новую форму взятия Гренландии под контроль США

Президент США Дональд Трамп может найти новую форму взятия Гренландии под американский контроль, которая будет отличаться от военной операции против Венесуэлы. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Конечно, Гренландия — не Венесуэла. Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающую к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь», — указал парламентарий.

Пушков также напомнил, что арктический остров находится в Западном полушарии. По его словам, для Трампа это делает контроль над Гренландией особенно важным, так как он верит в необходимость контроля США над этим пространством.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия открыта к диалогу с США, но в уважительном русле и без угроз аннексии. Он также жестко прокомментировал публикацию, которую разместила супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти. В посте остров был окрашен в цвета американского флага, Кэти сопроводила его фразой «скоро».