13:16, 5 января 2026

В России указали на новый способ Трампа взять под контроль Гренландию

Пушков: Трамп может найти новую форму взятия Гренландии под контроль США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент США Дональд Трамп может найти новую форму взятия Гренландии под американский контроль, которая будет отличаться от военной операции против Венесуэлы. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Конечно, Гренландия — не Венесуэла. Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающую к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь», — указал парламентарий.

Пушков также напомнил, что арктический остров находится в Западном полушарии. По его словам, для Трампа это делает контроль над Гренландией особенно важным, так как он верит в необходимость контроля США над этим пространством.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия открыта к диалогу с США, но в уважительном русле и без угроз аннексии. Он также жестко прокомментировал публикацию, которую разместила супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти. В посте остров был окрашен в цвета американского флага, Кэти сопроводила его фразой «скоро».

