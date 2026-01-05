В США обратились с призывом к ООН

Сакс: Совбез ООН должен помешать разрушению международного права

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал Совет Безопасности ООН помешать разрушению международного права на фоне ситуации вокруг Венесуэлы. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт напомнил, что человечество понесло огромные потери в результате Первой и Второй мировых войн, после чего была создана всемирная организация. «Учитывая, что мы живем в ядерную эпоху, повторения ошибки не может быть — человечество погибнет», — предупредил он.

Сакс отметил, что устав ООН прямо запрещает применение силы или угрозу ее использования против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Он также подчеркнул, что отказ от этого запрета приведет к самым серьезным последствиям.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не получала от США никакого обоснования их операции в Венесуэле.