В США предрекли Украине коллапс власти в ближайшие недели

NYT: В ближайшие недели Украина столкнется с вакуумом власти

В ближайшие недели Украина столкнется с вакуумом власти на фоне энергетических проблем и дефицита кадров. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«В стране в условиях массовых отключений электроэнергии (...) отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе Офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что президент Украины Владимир Зеленский надеялся на быстрое обновление команды, однако все потенциальные кандидаты отказались на фоне коррупционного скандала.

Ранее Зеленский назначил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмара вместо ушедшего в отставку Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). При этом против решения главы государства выступал ряд командиров ВСУ.