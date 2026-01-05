Реклама

07:51, 5 января 2026Мир

В США резко осадили Европу после очередного заявления Каллас

Коллас хочет переманить Трампа на свою сторону по Украине, поддержав Венесуэлу
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Глава евродипломатии Кая Каллас тем, что поддержала атаку на Венесуэлу, пытается переманить президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишут РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Deep Dive.

Макгрегор отметил, что Каллас многому научилась, но у нее не получится заставить Трампа сменить сторону в вопросе по Украине, чтобы использовать американского лидера в своих интересах.

«Я не вижу никаких доказательств, что Трамп поведется на этот трюк, потому что я уже говорил раньше, что у него есть стратегическое видение того, как этот процесс будет осуществлен», — заключил Макгрегор.

Кая Каллас до этого, несмотря на то, что призвала США уважать международное право и мнение народа Венесуэлы, усомнилась в легитимности захваченного президента страны Николаса Мадуро.

Кроме того, глава евродипломатии заверила, что Евросоюз находится в тесном контакте с США и с региональными и международными партнерами союза по ситуации в Венесуэле.

