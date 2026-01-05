Глава евродипломатии Кая Каллас тем, что поддержала атаку на Венесуэлу, пытается переманить президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишут РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Deep Dive.
Макгрегор отметил, что Каллас многому научилась, но у нее не получится заставить Трампа сменить сторону в вопросе по Украине, чтобы использовать американского лидера в своих интересах.
«Я не вижу никаких доказательств, что Трамп поведется на этот трюк, потому что я уже говорил раньше, что у него есть стратегическое видение того, как этот процесс будет осуществлен», — заключил Макгрегор.
Кая Каллас до этого, несмотря на то, что призвала США уважать международное право и мнение народа Венесуэлы, усомнилась в легитимности захваченного президента страны Николаса Мадуро.
Кроме того, глава евродипломатии заверила, что Евросоюз находится в тесном контакте с США и с региональными и международными партнерами союза по ситуации в Венесуэле.