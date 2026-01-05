Коллас хочет переманить Трампа на свою сторону по Украине, поддержав Венесуэлу

Глава евродипломатии Кая Каллас тем, что поддержала атаку на Венесуэлу, пытается переманить президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишут РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Deep Dive.

Макгрегор отметил, что Каллас многому научилась, но у нее не получится заставить Трампа сменить сторону в вопросе по Украине, чтобы использовать американского лидера в своих интересах.

«Я не вижу никаких доказательств, что Трамп поведется на этот трюк, потому что я уже говорил раньше, что у него есть стратегическое видение того, как этот процесс будет осуществлен», — заключил Макгрегор.

Кая Каллас до этого, несмотря на то, что призвала США уважать международное право и мнение народа Венесуэлы, усомнилась в легитимности захваченного президента страны Николаса Мадуро.

Кроме того, глава евродипломатии заверила, что Евросоюз находится в тесном контакте с США и с региональными и международными партнерами союза по ситуации в Венесуэле.