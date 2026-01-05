Каллас обратилась к Трампу на фоне ситуации с Венесуэлой

Каллас призвала Трампа уважать международное право и волю граждан Венесуэлы

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Соединенные Штаты уважать международное право и волю народа Венесуэлы. Об этом сказано в документе, который поддержали все государства ЕС, кроме Венгрии.

«ЕС напоминает, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устав ООН. Члены СБ ООН несут особую ответственность за соблюдение этих принципов», — отметила Каллас.

Также указывается, что право венесуэльского народа самостоятельно определять свое будущее должно быть соблюдено. Помимо этого, «ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков».

Вместе с этим страны подчеркнули, что данные вызовы должны решаться путем устойчивого сотрудничества при соблюдении международного права.

Каллас заверила, что ЕС находится в тесном контакте с США и с региональными и международными партнерами союза.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Вашингтон освободить ранее захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В свою очередь, госсекретарь Штатов Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Политик назвал произошедшее операцией правоохранительных органов.

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января рассказал, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, в стране было введено чрезвычайное положение.