Бывший СССР
11:33, 5 января 2026Бывший СССР

В США заявили о «тектоническом сдвиге» украинской политической системы

Politico: Назначение Буданова стало для политики Украины тектоническим сдвигом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Назначение руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на должность главы Офиса президента Украины стало для местной политической системы «тектоническим сдвигом». Об этом сообщает американское издание Politico.

Ключевой задачей Буданова на новом посту станет преодоление разрыва между президентом, парламентом и гражданским обществом, который наметился после масштабного коррупционного скандала на Украине. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак не справился с этой задачей и был вынужден уйти в отставку. «Буданову понадобится вся та политическая проницательность, с которой он перехитрил Ермака», — заявил журналист Джейми Деттмер.

В случае принятия Украиной навязанного США мирного плана, отмечается в материале, Буданову придется помочь Зеленскому убедить украинцев в «целесообразности» этого шага. Еще одной важной задачей для него станет урегулирование «бурной партийной политической обстановки на Украине» после коррупционного скандала, заключается в статье.

Президент республики Владимир Зеленский объяснял необходимость кадровой перестановки политическим кризисом, который захлестнул страну в прошлом году. Известный российский военкор Евгений Поддубный заявил, что назначение Буданова на новую должность не будет способствовать скорому завершению конфликта на Украине.

