В венесуэльской операции увидели поучительный урок для Грузии

Шакаришвили: Грузии стоит извлечь урок из произошедшего в Венесуэле

Произошедшее в Венесуэле должно стать предостережением для Тбилиси в вопросе формирования отношений с соседними странами. Об этом заявил исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, слова которого передает телеканал POSTV.

«Грузии следует воспринимать произошедшее в Венесуэле как еще один урок. Если рядом находится большой и сильный сосед, нельзя оказываться в стане его противников, уповая на гипотетическую поддержку извне», — убежден политик. Он уточнил, что Украина уже вовлечена в разрушительный конфликт, а для Грузии подобный политический курс в 2008 году привел к вооруженному столкновению и потере контроля над частью территории. В связи с недавними событиями и примерами других государств Шакаришвили призвал работать над достижением Грузией нейтрального статуса.

