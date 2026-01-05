Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:50, 5 января 2026Бывший СССР

В венесуэльской операции увидели поучительный урок для Грузии

Шакаришвили: Грузии стоит извлечь урок из произошедшего в Венесуэле
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Произошедшее в Венесуэле должно стать предостережением для Тбилиси в вопросе формирования отношений с соседними странами. Об этом заявил исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, слова которого передает телеканал POSTV.

«Грузии следует воспринимать произошедшее в Венесуэле как еще один урок. Если рядом находится большой и сильный сосед, нельзя оказываться в стане его противников, уповая на гипотетическую поддержку извне», — убежден политик. Он уточнил, что Украина уже вовлечена в разрушительный конфликт, а для Грузии подобный политический курс в 2008 году привел к вооруженному столкновению и потере контроля над частью территории. В связи с недавними событиями и примерами других государств Шакаришвили призвал работать над достижением Грузией нейтрального статуса.

Ранее президент Сербии Александр Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на изменившуюся позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российские военные заняли село в Сумской области

    Россиянин попал в ДТП в Индонезии и получил тяжелые травмы

    В США жестко высказались о военной операции против Венесуэлы

    Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили

    В нескольких районах Москвы пресекли деятельность наркокурьеров

    Суды в России приговорили рекордное число граждан к пожизненным срокам

    В венесуэльской операции увидели поучительный урок для Грузии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok