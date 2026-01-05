Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:10, 5 января 2026МирЭксклюзив

Вероятность военного столкновения стран Латинской Америки и США оценили

Политолог Минченко: Трамп будет минимизировать риски военных действий в Колумбии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Президент США Дональд Трамп будет минимизировать риски полномасштабных военных действий на территории Колумбии и Кубы, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Так о вероятности военного столкновения стран Латинской Америки и США политолог высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Трамп продолжает линию на установление правых режимов или как минимум управляемых американцами режимов на территории американского континента. Я думаю, что Колумбия и Куба на данный момент — наиболее очевидные точки воздействия. Я думаю, что Трамп будет минимизировать риски полномасштабных военных действий на территории этих стран», — отметил Минченко.

По словам политолога, Трамп для воздействия будет пытаться использовать экономическое давление, а также операции и удары подобно Венесуэле.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов «взяться за оружие» для защиты страны от американского лидера Дональда Трампа на фоне его угроз вторжения.

3 января президент США после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с предостережением главе Колумбии. Глава Белого дома отметил, что в латиноамериканской стране производится кокаин, который затем поставляется в Америку. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сменил главу СБУ вопреки протестам генералов. Спецслужбу возглавил автор операции «Паутина»

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    В России подскочила цена на спортивный костюм задержанного президента Венесуэлы

    Вероятность военного столкновения стран Латинской Америки и США оценили

    Генсек ООН жестко высказался об атаке США на Венесуэлу

    В России заявили об осуждении акта международной агрессии США в отношении Венесуэлы

    По делу о смерти приехавшей из Италии в Россию блогерши предъявили обвинение

    Москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта 6 и 7 января

    Испанские футболисты приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американцами Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok