Вероятность военного столкновения стран Латинской Америки и США оценили

Политолог Минченко: Трамп будет минимизировать риски военных действий в Колумбии

Президент США Дональд Трамп будет минимизировать риски полномасштабных военных действий на территории Колумбии и Кубы, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Так о вероятности военного столкновения стран Латинской Америки и США политолог высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Трамп продолжает линию на установление правых режимов или как минимум управляемых американцами режимов на территории американского континента. Я думаю, что Колумбия и Куба на данный момент — наиболее очевидные точки воздействия. Я думаю, что Трамп будет минимизировать риски полномасштабных военных действий на территории этих стран», — отметил Минченко.

По словам политолога, Трамп для воздействия будет пытаться использовать экономическое давление, а также операции и удары подобно Венесуэле.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов «взяться за оружие» для защиты страны от американского лидера Дональда Трампа на фоне его угроз вторжения.

3 января президент США после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро выступил с предостережением главе Колумбии. Глава Белого дома отметил, что в латиноамериканской стране производится кокаин, который затем поставляется в Америку. В связи с этим он предостерег колумбийского коллегу, что тому стоит «быть осторожнее».

