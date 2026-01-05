Реклама

12:51, 5 января 2026

Затраты США на восстановление добычи нефти в Венесуэле оценили

Аналитик Мональди: Восстановление добычи нефти в Венесуэле потребует $100 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

На восстановление добычи нефти в Венесуэле уйдет порядка 10 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Суммарные затраты американских гигантов вроде Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips на восстановление нефтедобывающей отрасли в латиноамериканской стране, по оценке аналитика, превысят 100 миллиардов долларов. Этот процесс может оказаться длительным и сложным, констатировал Мональди.

В настоящее время среднесуточные объемы добычи нефти в Венесуэле оцениваются примерно в миллион баррелей. Это в четыре раза меньше пиковых значений, фиксировавшихся в латиноамериканской стране в середине 1970-х. «Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции», — резюмировал Мональди.

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались фактически под контролем США. Суммарные разведанные резервы сырья в республике оцениваются примерно в 300 миллиардов баррелей. Это больше, чем у Саудовской Аравии. Однако из-за затяжного экономического кризиса, вызванного масштабными западными санкциями, добывать сырье в этой стране — крайне сложно. Президент США Дональд Трамп понадеялся на исправление ситуации с приходом на рынок американских нефтегигантов.

    
