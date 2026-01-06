Реклама

Россия
06:49, 6 января 2026Россия

Беспилотники ударили по еще одному российскому региону

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь со ссылкой на Минобороны России.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Каменске, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

В ночь на вторник, 6 января, под удар также попала Липецкая область. Сообщалось, что после падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе.

Кроме того, стало известно о попадании украинского дрона в жилой дом в Твери. По словам очевидцев, в небе прозвучало примерно пять взрывов, а затем беспилотник поразил девятиэтажное здание.

