Дачников предупредили о новых штрафах

Депутат Чаплин: Россиян будут штрафовать за неиспользуемые дачные участки

Отсутствие ухода за дачным участком стало поводом для штрафа. Об изменениях в законодательстве «Российской газете» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Как напомнил собеседник газеты, с 2026 года в силу вступает новый закон, который предусматривает административный штраф за неиспользование садового или дачного участка в течение трех лет после покупки. Сумма взыскания составит от одного до полутора процентов кадастровой стоимости земли, но не меньше двадцати тысяч рублей. В некоторых случаях может дойти и до изъятия неосвоенного участка через суд.

Кроме того, с 2026 года дачников начнут штрафовать за разросшийся на участке борщевик. Если собственник земли не будет бороться сорняками, ему назначат штраф суммой от 20 до 50 тысяч рублей. «Эта норма призвана стимулировать собственников содержать свои участки в порядке и не допускать распространения опасных растений, которые наносят вред и окружающей среде, и здоровью людей», — пояснил Чаплин.

Вдобавок депутат подчеркнул необходимость оформления в собственность капитальных построек на участке. На капитальность строения указывают прочный фундамент, подключение к стационарным инженерным сетям и невозможность перемещения постройки без ущерба. К капитальным строениям Росреестр относит жилые и садовые дома, а также капитальные бани, гаражи и другие хозяйственные постройки. В собственность при этом не нужно оформлять легкие навесы, сборные теплицы и временные сараи.

Ранее россиян призвали полностью обесточить дачи на время отъезда. Перед тем, как покинуть дом на зиму, стоит проверить состояние всех розеток, выключателей и видимых участков проводки — не оплавились ли они и не искрят. Также стоит перекрыть водоснабжение, слить воду из накопительных баков и бойлеров. В холод трубы и шланги при наличии в них воды могут замерзнуть и лопнуть.