Дмитриев оценил карту с подписью «Я, Путин, Си»

Дмитриев заметил делящую мир между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином карту

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на опубликованную в сети шуточную карту, разделяющую мир между президентами России и США, а также председателем КНР Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом он написал в X.

«Эпоха перекройки карт влияния», — написал глава РФПИ. Он также подчеркнул, что Европейский союз, не отмеченный на карте, «внимательно следит за ситуацией».

На изображении карта мира разделена на три части, каждая из которых подписана именами лидеров. Так Россия, Европа, Северная Африка и часть Казахстана, Закавказья и Турции отмечены подписью «Путин», Южная Азия, Океания и юг Африки закреплены за «Си», а Западное полушарие подписано словом «Я», под чем, вероятно, подразумевается глава Белого дома.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Гренландия сделала свой выбор после заявлений США. Так он прокомментировал высказывание замглавы администрации США Стивена Миллера, усомнившегося в правомочности контроля Дании над территорией Гренландии.