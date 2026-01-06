Реклама

Дмитриев высказался о решении Гренландии по предложениям США

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Гренландия уже приняла окончательное решение по предложениям США. Об этом в X сообщил Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь заговорил о необходимости контроля США над Гренландией. По его словам, остров необходим республике для обороны.

«Гренландия, похоже, приняла решение — ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: "отслеживать ситуацию" и демонстрировать двойные стандарты», — написал Дмитриев. Кроме того, он задался вопросом, станет ли следующей целью США Канада.

Так спецпредставитель президента России отреагировал на заявление замглавы администрации США Стивена Миллера. Последний усомнился в правомочности контроля Дании над территорией Гренландии.

