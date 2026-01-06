Раскрыты последствия стратегии Трампа в Латинской Америке для России

Политолог Коновалова-Алхименкова: США пытаются выбить РФ из Латинской Америки

Администрация президента США Дональда Трампа пытается выбить Россию и других внерегиональных игроков из Латинской Америки. На это в комментарии для «Ленты.ру» указала старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

В частности, для Соединенных Штатов важно действовать против российских и китайских инвесторов, считает политолог. «В первую очередь под ударом окажутся различные политически чувствительные проекты (ядерная энергетика, стратегическая логистика) и все, что связано с военно-промышленным комплексом», — объяснила она.

Вместе с тем добиться полного господства в регионе и контроля над ним и свести к минимуму торговые связи латиноамериканских стран с РФ и КНР у президента Трампа вряд ли получится, добавила эксперт.

Ранее Ксения Коновалова-Алхименкова оценила возможность новых операций США в Латинской Америке. По ее словам, они могут быть организованы, но при этом зависят от многих факторов как в самих Соединенных Штатах, так и в регионе.