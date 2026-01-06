Реклама

Россия
23:14, 5 января 2026Россия

Двое гражданских стали жертвами удара ВСУ по российскому региону

Гладков: При ударе ВСУ по Белгородской области погибли два мирных жителя
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 января нанесли удар по Белгородской области. В результате погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона погиб мужчина», — написал Гладков, уточнив, что пострадавший скончался до приезда мирных жителей.

Второй смертельный случай произошел в селе Белянка. Там украинский дрон ударил по частному дому, в результате чего погиб еще один мужчина — он скончался на месте.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 42 дронов ВСУ над регионами России за четыре часа.

