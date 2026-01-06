Еврокомиссия назвала Арктику ключевым приоритетом для ЕС

Хиппер назвала Арктику ключевым приоритетом по безопасности для Евросоюза

Брюссель рассматривает вопрос о Гренландии в рамках безопасности Арктики. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Анитта Хиппер.

Хиппер назвала Арктику ключевым приоритетом для Евросоюза. По ее словам, Европа полностью солидарна с Данией и Гренландией.

4 января президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic отметил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о бессмысленности разговоров о захвате страны и потребовала прекратить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе Гренландии вся Европа поддержит Данию. По словам польского политика, позиция США по этому вопросу подрывает смысл существования НАТО.