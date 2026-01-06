Польша поддержала Данию в вопросе Гренландии от имени всей Европы

Туск: В вопросе Гренландии Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе Гренландии вся Европа поддержит Данию. Об этом он сказал, вылетая в Париж на встречу «коалиции желающих», передает РИА Новости.

«Европейская солидарность и уважение интегральности стран НАТО — это элементарные вопросы. Так что Дания может рассчитывать на солидарность всей Европы. В этом нет сомнения», — подчеркнул политик. Он добавил, что это станет незапланированной темой саммита «коалиции желающих».

Туск поддержал Данию от имени других европейских лидеров, поскольку, по его мнению, позиция США по этому вопросу подрывает смысл существования НАТО. «Ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому члену Североатлантического союза. Иначе НАТО потеряла бы смысл. Нам очень важно, чтобы все возможные споры или дискуссии решались в диалоге», — объяснил он.

4 января президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic отметил, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о бессмысленности разговоров о захвате страны и потребовала прекратить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».

Ранее Туск уже реагировал на обещание Трампа установить контроль над Гренландией. Он обратился к Европе крылатой фразой из романа «Три мушкетера» Александра Дюма «один за всех и все за одного».