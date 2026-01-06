Реклама

Спорт
16:29, 6 января 2026Спорт

FIS предоставила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам

FIS предоставила нейтральный статус сноубордистам Степаненко, Томину и Пауль
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Кристина Пауль

Кристина Пауль. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) предоставила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам. Об этом сообщается на сайте организации.

Разрешение выступать на соревнованиях под эгидой FIS без флага и гимна получили Ярослав Степаненко, Арсений Томин и Кристина Пауль. Ранее нейтральный статус был выдан другим пяти российским сноубордистам.

Ранее глава отдела коммуникаций FIS Бруно Сасси объяснил отсутствие санкций к спортсменам из США после событий в Венесуэле. «Ответ прост — если мир будет реагировать на действия США так же, как на действия России, то мы рассмотрим этот вопрос», — заявил он.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая после начала СВО на Украине запретила россиянам участвовать в соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.

