15:10, 6 января 2026Спорт

В FIS объяснили отсутствие санкций в отношении лыжников из США после событий в Венесуэле

FIS: Отстранение спортсменов зависит от реакции мира на действия страны
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom  

Глава отдела коммуникаций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси объяснил отсутствие санкций к лыжникам из США после событий в Венесуэле. Об этом сообщает Sport24.

«Ответ прост — если мир будет реагировать на действия США так же, как на действия России, то мы рассмотрим этот вопрос», — заявил Сасси. Он добавил, что на данный момент «мы не близки к такой ситуации».

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были задержаны сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая после начала СВО на Украине запретила россиянам участвовать в соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.

