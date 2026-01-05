Глава МИД Хиль: Венесуэла одержала победу на заседании Совбеза ООН

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Боливарианская Республика вышла победителем с заседания Совета безопасности ООН. Мировое сообщество сошлось во мнении, что операция США в Венесуэле идет вразрез с международным правом, написал министр в Telegram.

«Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное права и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства», — подчеркнул Хиль.

По его словам, в этой ситуации нет места для манипуляций или двойных стандартов, и международной право было на стороне Боливарианской Республики. Он также добавил, что Венесуэла и дальше будет защищать свой суверенитет.

Ранее в Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Следующее заседание запланировано на 17 марта.