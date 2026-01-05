Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:37, 5 января 2026Мир

Глава МИД Венесуэлы заявил о победе страны

Глава МИД Хиль: Венесуэла одержала победу на заседании Совбеза ООН
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Боливарианская Республика вышла победителем с заседания Совета безопасности ООН. Мировое сообщество сошлось во мнении, что операция США в Венесуэле идет вразрез с международным правом, написал министр в Telegram.

«Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество признало, что нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное права и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства», — подчеркнул Хиль.

По его словам, в этой ситуации нет места для манипуляций или двойных стандартов, и международной право было на стороне Боливарианской Республики. Он также добавил, что Венесуэла и дальше будет защищать свой суверенитет.

Ранее в Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Следующее заседание запланировано на 17 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Рейтинг Трампа резко вырос

    Названо число бомбардировок США в разных странах за год

    На Украине мужчина умер после прохождения ВВК и получения «боевой повестки»

    Российским бойцам начали рассылать фейки с угрозами от командования

    В России предложили создать антиамериканский военный блок из пяти стран

    Жительница Каракаса рассказала о ночи авиаударов США

    Глава МИД Венесуэлы заявил о победе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok