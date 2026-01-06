Легенда МЮ назвал фаворита РПЛ

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

Бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис назвал фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, победу одержит петербургский «Зенит». «Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и все такое», — заявил Канчельскис.

8 декабря стал известен главный фаворит РПЛ, по версии букмекеров. Им является «Зенит», на чемпионство которого можно поставить с коэффициентом 1,80.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу. После 18 туров таблицу РПЛ с 40 очками возглавляет действующий чемпион «Краснодар». У идущего вторым «Зенита» на одно очко меньше. Турнир возобновится 27 февраля.