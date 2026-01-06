Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:01, 6 января 2026Спорт

Легенда МЮ назвал фаворита РПЛ

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» фаворитом РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис назвал фаворита Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, победу одержит петербургский «Зенит». «Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и все такое», — заявил Канчельскис.

8 декабря стал известен главный фаворит РПЛ, по версии букмекеров. Им является «Зенит», на чемпионство которого можно поставить с коэффициентом 1,80.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу. После 18 туров таблицу РПЛ с 40 очками возглавляет действующий чемпион «Краснодар». У идущего вторым «Зенита» на одно очко меньше. Турнир возобновится 27 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Подмосковье семья спилила елку и вызвала гнев соседей

    Зеленский назвал организатора «наиболее значимых ударов» по России

    Легенда МЮ назвал фаворита РПЛ

    Орбан назвал жуткими последствия предоставления Европой 800 миллиардов евро Украине

    Стало известно о пресечении попыток ВСУ накопить средства для контратак у Купянска

    Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах

    В Европе захотели привлечь Россию к переговорам по гарантиям Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok