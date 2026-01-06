На Украине заявили о связи между отставкой главы СБУ и делом «кошелька» Зеленского

Liga: Отставка главы СБУ Малюка связана с оглаской дела Миндича

Причиной отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стала огласка уголовного дела бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило украинское издание Liga.

Один из собеседников издания заявил, что Малюк не хотел добровольно покидать пост, однако Зеленский убедил его уйти в отставку. По мнению источников Liga, бывший глава СБУ не предупредил президента об утечке и масштабе скандала, связанного с Миндичем, и поплатился за это.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал из страны. Сейчас он находится в Израиле.

Об отставке Малюка стало известно 5 января. Он занимал должность главы СБУ с 7 февраля 2023 года.