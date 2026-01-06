Обстрел Таиланда Камбоджей объяснили

Камбоджа по ошибке обстреляла территорию Таиланда

Вооруженные силы Камбоджи по ошибке обстреляли территорию Таиланда, сразу после инцидента связавшись с тайской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Королевских сухопутных сил Таиланда.

«Расследование показало, что это был минометный снаряд, выпущенный из Камбоджи, в результате чего один таиландский военный получил незначительные осколочные ранения. Впоследствии камбоджийская сторона связалась с подразделениями в этом районе, заявив, что не намеревалась вести огонь по территории Таиланда. Она заявила, что инцидент был ошибкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Камбоджу предупредили о необходимости проявлять осторожность и о возможном применении Бангкоком ответных мер с целью самообороны в случае повторения подобных происшествий.

До этого Вооруженные силы Таиланда обвинили камбоджийских военных в нарушении режима прекращения огня после ударов по позициям тайских войск в провинции Убонратчатхани утром 6 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей. Она заявила, что Москва надеется на окончательное урегулирование конфликта между странами после заключения перемирия.