Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

Захарова: РФ надеется на урегулирование конфликта между Таиландом и Камбоджей

Россия надеется на то, что перемирие между Таиландом и Камбоджей станет началом окончательного урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.

«Надеемся, что нынешнее соглашение станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, чтобы содействовать продвижению диалога в двустороннем формате для разрешения существующих разногласий мирными дипломатическими средствами с учетом духа и буквы Куала-Лумпурской декларации», — прокомментировала Захарова.

В ноябре Таиланд приостановил действие подписанного при участии президента США Дональда Трампа мира с Камбоджей после того, как в результате взрыва мины на границе пострадали несколько тайских солдат.

В начале декабря вдоль всей границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения.