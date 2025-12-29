Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 29 декабря 2025Мир

Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

Захарова: РФ надеется на урегулирование конфликта между Таиландом и Камбоджей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Россия надеется на то, что перемирие между Таиландом и Камбоджей станет началом окончательного урегулирования конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.

«Надеемся, что нынешнее соглашение станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, чтобы содействовать продвижению диалога в двустороннем формате для разрешения существующих разногласий мирными дипломатическими средствами с учетом духа и буквы Куала-Лумпурской декларации», — прокомментировала Захарова.

В ноябре Таиланд приостановил действие подписанного при участии президента США Дональда Трампа мира с Камбоджей после того, как в результате взрыва мины на границе пострадали несколько тайских солдат.

В начале декабря вдоль всей границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса

    В Крыму атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали безумным актом терроризма

    Трамп раскрыл потери ВСУ

    Бывший финский депутат получил убежище в России

    Захарова заявила о желании США спасти «остатки Украины»

    Захарова объяснила значение атаки на резиденцию Путина для Трампа

    Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok