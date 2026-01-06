Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 6 января 2026Мир

Одна страна захотела восстановить хорошие отношения с США

Премьер Нильсен заявил о желании Гренландии восстановить хорошие отношения с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Йенс-Фредерик Нильсен

Йенс-Фредерик Нильсен. Фото: Reuters

Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна хотела бы восстановить отношения с США. Его слова приводит Reuters.

Нильсен подчеркнула, что у Гренландии есть желание восстановить «хорошее сотрудничество, которое у нас было с США ранее». «Мы пытаемся наладить прямую связь с Вашингтоном, — отметил премьер.

Ранее Нильсен заявил, что Гренландия открыта к диалогу с США. Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран должно проходить в уважительном русле и без угроз аннексии.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» Соединенным Штатам. Незадолго до этого назначенный лидером США спецпосланник в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон не намерен завоевывать территорию острова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    В США рассказали о больших потерях ВСУ от ударов российских авиабомб

    Некоторые дипломаты США не захотели содействовать оккупационным силам в Венесуэле

    Долина не появлялась в бывшей московской квартире с прошлого года

    Зеленский раскрыл организатора ударов по России

    Стало известно о просьбе Нетаньяху к Путину

    Зеленский уволил еще одного чиновника

    В США заявили о готовности возобновить работу посольства в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok