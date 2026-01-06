Одна страна захотела восстановить хорошие отношения с США

Премьер Нильсен заявил о желании Гренландии восстановить хорошие отношения с США

Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна хотела бы восстановить отношения с США. Его слова приводит Reuters.

Нильсен подчеркнула, что у Гренландии есть желание восстановить «хорошее сотрудничество, которое у нас было с США ранее». «Мы пытаемся наладить прямую связь с Вашингтоном, — отметил премьер.

Ранее Нильсен заявил, что Гренландия открыта к диалогу с США. Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран должно проходить в уважительном русле и без угроз аннексии.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» Соединенным Штатам. Незадолго до этого назначенный лидером США спецпосланник в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Вашингтон не намерен завоевывать территорию острова.