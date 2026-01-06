Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:43, 6 января 2026Спорт

Определился чемпион мира по хоккею среди молодежных команд

Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Шведские игроки на чемпионате мира по хоккею среди юниоров

Шведские игроки на чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Фото: Matt Krohn / AP

Определился победитель чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2026 года, проходившего в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче, состоявшемся в ночь на вторник, 6 января, сборная Швеции встречалась с Чехией. Встреча завершилась победой шведской команды со счетом 4:2.

Швеция в третий раз в истории выиграла молодежный ЧМ по хоккею. В последний раз это произошло в 2012 году. На предыдущем турнире шведы не вошли в число призеров.

Сборная России пропустила турнир из-за отстранения по решению Международной федерации хоккея (IIHF). Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах с конца февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили снятие всех санкций с России при одном условии

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    Удар «Града» по позициям ВСУ в Запорожской области попал на видео

    Оценены шансы нового главного тренера «Спартака» выиграть дебютный матч

    В Евросоюзе отказались называть США главным союзником

    Дмитриев высказался о решении Гренландии по предложениям США

    В Китае высказались об операции по захвату Мадуро в Венесуэле

    В России отреагировали на предложение сотрудничать с США против Китая

    Определился чемпион мира по хоккею среди молодежных команд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok