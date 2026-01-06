Определился чемпион мира по хоккею среди молодежных команд

Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею среди молодежных команд

Шведские игроки на чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Фото: Matt Krohn / AP

Определился победитель чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2026 года, проходившего в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче, состоявшемся в ночь на вторник, 6 января, сборная Швеции встречалась с Чехией. Встреча завершилась победой шведской команды со счетом 4:2.

Швеция в третий раз в истории выиграла молодежный ЧМ по хоккею. В последний раз это произошло в 2012 году. На предыдущем турнире шведы не вошли в число призеров.

Сборная России пропустила турнир из-за отстранения по решению Международной федерации хоккея (IIHF). Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах с конца февраля 2022 года.