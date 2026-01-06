Орбан: Европа навредит своему народу, предоставив Украине 800 миллиардов евро

Европа, находящаяся в рецессии, навредит своему народу, если предоставит Украине 800 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он назвал жуткими последствия согласия европейских лидеров на условия Киева. «Те, кто платят эту цену, вредят своему собственному народу, и в конечном итоге общества будут сопротивляться политике, которая разрушает стандарты жизни», — объяснил Орбан.

Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов евро. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

Ранее российский сенатор Григорий Карасин заявил, что военная ставка на президента Украины Владимира Зеленского в Европе может отойти на второй план. «Вашингтон инициативно изменил политический климат и настроения не только в западном полушарии, но и в Европе», — писал он.